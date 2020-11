Galhardo foi convocado pelo técnico Tite no último sábado (14), após Pedro ser cortado devido a dores musculares. O Brasil enfrenta o Uruguai em Montevidéu na próxima terça-feira (17), às 20h, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jogador colorado deve ser opção de Tite no banco de reservas.

A ideia é que os jogadores que atuam no futebol nacional retornem para São Paulo já na quarta-feira pela manhã. De lá, Galhardo deve ir direto para Belo Horizonte, se juntar à delegação colorada. Como não deve iniciar a partida pela seleção, a tendência é de que o meia-atacante não esteja muito desgastado fisicamente e possa estar em campo contra o América-MG.