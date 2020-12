Inter Abel lamenta eliminação nos pênaltis mas ressalta atuação colorada: ”Merecíamos sorte melhor”

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Equipe colorada foi eliminada nos pênaltis para o Boca Juniors.

A derrota amarga nos pênaltis para o Boca Juniors, refletiu também na entrevista coletiva de Abel Braga. Após sair vencendo por 1 a 0, em um lance de gol contra, o colorado conseguiu levar a decisão para as penalidades. Rodrigo Lindoso e Peglow erraram as cobranças. Em entrevista após a eliminação, o técnico Abel Braga reconheceu a boa atuação, disse ter ficado satisfeito com atitude da equipe, que agora, só tem o Brasileirão na disputa.

”Fiquei satisfeito com o rendimento da equipe. Você sabe qual é a dificuldade de jogar contra o Boca? Talvez eles não esperassem uma equipe assim tão agressiva, tão bem posicionada”, disse.

Abel afirmou que o Inter foi superior, com pouca participação do goleiro Marcelo Lomba. No entanto, se prevaleceu o erro no último passe, nas finalizações e arremates, que custaram a classificação.

”Fico abatido pelo clube, direção, torcida e meus jogadores. Você sai do jogo com a convicção que poderia eliminar nos 90 minutos. Não tivemos a felicidade de fazer o segundo. Não acertamos, não fizemos o melhor passe, não tomamos a melhor decisão. Mas fico com esperança que faremos muitas coisas interessantes no Brasileirão.”, destacou.

As duas vitórias desde a chegada de Abel Braga foram resultadas em eliminações nas penalidades. A primeira, contra o América-MG, foi pela Copa do Brasil. E agora, contra o Boca Juniors. Nas ocasiões, a vitória por 1 a 0 veio nos tempos normais. Pela atuação superior, a frustração de Abel ficou clara.

”Acho que fica, óbvio, uma frustração. Não estamos contentes, satisfeitos, pelo final, o ocorrido. Não pela forma que encaramos. Meu goleiro não teve uma defesa difícil. Nos dá uma possibilidade boa. É claro que lamentamos muito. São dois jogos com vitória, na Copa do Brasil e agora com o Boca, que saímos nos pênaltis. É muito doloroso. O Boca só tinha sofrido um gol. Somos uma equipe muito realista, mas não deixa ter um certo ponto de tristeza. Merecíamos uma sorte melhor.”, concluiu.

Agora o foco colorado é todo no Campeonato Brasileiro. E a missão de Abel Braga será manter a confiança de uma equipe abalada. O próximo compromisso já é no sábado (12), contra o Botafogo, às 19h, no Beira-Rio.

