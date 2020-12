Inter Destaque colorado, Patrick analisa partida e reconhece desempenho: “Fizemos o nosso melhor”

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 10 de dezembro de 2020

A segunda vitória desde a chegada de Abel Braga ainda não garantiu comemoração dos colorados. Assim como contra o América-MG, pela Copa do Brasil, as duas partidas terminaram 1 a 0 e a decisão ficou para as penalidades. Nas cobranças, o colorado foi eliminado. Nessa quarta-feira (9), a equipe colorada venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na Bombonera, pelo jogo de volta das oitavas de Libertadores e outra vez não se classificou.

Um dos destaques da partida foi o meio-campista Patrick. Após a partida, concedeu uma coletiva e destacou o desempenho dos jogadores. Saímos um pouco triste com o resultado. ”Fizemos grande jogo, no primeiro já não merecíamos a derrota. Mostramos mais uma vez que tínhamos condições de buscar classificação. Saímos nos pênaltis, mas de cabeça erguida. Tentamos de tudo e fizemos nosso melhor. Nos pênaltis passa quem converte, felicidade para eles”, disse, na saída de campo.

O jogador refletiu sobre os erros cometidos no jogo de ida, um dos pilares responsáveis pela eliminação, e entendeu as mudanças que foram sugeridas pelo técnico Abel Braga. A principal mudança foi na atitude, a motivação colorada foi destaque em um estádio difícil de ser batido. ”Entramos com espírito competitivo, totalmente diferente das outras decisões. Fomos aguerridos, guerreiros.”, destacou.

A infelicidade na cobrança de pênaltis caiu sobre Rodrigo Lindoso e João Peglow. Em especial, Peglow, último a cobrar, nas alternadas. O jovem de 18 anos sentiu a pressão da responsabilidade ao ficar cara a cara com o goleiro Andrada. Na entrevista coletiva, Patrick demonstrou apoio ao companheiro.

”A gente não acerta todas. Ele errou, mas tem o respaldo do grupo.Vai seguir tentando, está no caminho certo.”, concluiu.

Agora, com foco total no Campeonato Brasileiro, Inter se prepara para enfrentar o Botafogo, no próximo sábado (12), às 19h, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

