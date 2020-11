Esporte Abel reconhece má atuação diante do América e destaca: ”Faltou um pouco de intensidade.”

12 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O novo técnico colorado, Abel Braga, estreou com derrota contra o América-MG, em casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Sem modificar o time que foi montado por Eduardo Coudet, o técnico já conhecido da casa-mata colorada reconheceu que houveram erros capitais que ajudaram a equipe a sair derrotada. Abel disse saber que o time mereceu o resultado negativo no Beira-Rio, mas se responsabilizou pelo insucesso.

”Não mudei a maneira de jogar, não mudei a equipe. Mas nós tivemos um erro bem nítido, que foi não conseguirmos fazer a marcação alta. Eu queria empatar o jogo, mesmo correndo risco. Faltou um pouco de intensidade.”

Em respostas longas e completas, Abel tentou explicar um pouco para jornalistas e torcedores o que aconteceu dentro de campo. Em Porto Alegre apenas desde da última terça-feira (10), o técnico não teve mais que 2 dias para treinamento e reconhecimento total do elenco, portanto, decidiu optar por manter o padrão que Eduardo Coudet deixou. Até por ver méritos no que o antecessor construiu. Porém, sem conseguir repeti-lo, se colocou como o culpado.

”Eu não me eximo de nada. O responsável pela derrota sou eu. Eu poderia colocar os caras que conheço, fazer duas ou três mudanças. Mas peguei uma equipe em condições boas. Me falaram lá dentro que há dois ou três jogos não corre tão bem. Mas é o tempo. Você precisa ser gerente e administrar. Vou dar esta desculpa até quando? A responsabilidade é minha”, declarou.

Agora, o Inter precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para classificar às semifinais da Copa do Brasil. Caso ganhe por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. A partida de volta ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. Ademias, o Colorado volta a focar no Brasileirão. Neste sábado, o time de Abel Braga enfrenta o Santos. O duelo está marcado para as 16h30 na Vila Belmiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

