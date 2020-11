Esporte A pedido de Renato, Jean Pyerre troca de número e vira novo camisa 10 da equipe tricolor

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Jean Pyerre teve seu número trocado no Grêmio e passará a vestir a camisa 10, antes pertencida à Robinho. A pedido do técnico Renato Portaluppi, o jogador deixa de utilizar a 21 e já poderá entrar com a 10 na próxima partida do tricolor, contra o Ceará, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico e a comissão técnica simbolizam o gesto numa forma de enaltecer o jogador por suas atuações. O jovem de 22 anos teve um somatório de problemas na temporada 2020 com lesões, complicações familiares, diagnóstico da COVID-19 e agora vêm ganhando cada vez mais espaço na equipe titular.

A estreia de Jean Pyerre com o novo número já tem data marcada. Ainda resta saber se ele será titular ou reserva, já que Renato pode poupar jogadores para o jogo de volta contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Diego Souza e do próprio Jean.

Portanto, a mudança só valerá para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Na Libertadores a numeração se mantém a mesma, com Jean vestindo a 21 e Robinho a 10.

Grêmio e Ceará se enfrentam às 19h do próximo sábado, na Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil será às 16h30 de quarta-feira, também na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

