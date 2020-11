Esporte Gauchão Feminino 2020 inicia neste mês e terá seis equipes

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

A edição deste ano terá inicio no dia 29 de novembro Foto: Rafael Passos Foto: Rafael Passos

A edição 2020 do Campeonato Gaúcho Feminino terá início no dia A grande campeã estadual será conhecida em .

No Grupo A estão Inter, Brasil de Farroupilha e João Emílio. Já o Grupo B conta com Grêmio, Oriente e Estrela. Como a dupla Grenal é cabeça de chave, o clássico só poderá acontecer na final ou então na disputa do terceiro lugar, dependendo do rendimento de cada equipe.

Datas dos jogos:

29/11 – Brasil de Farroupilha x Inter

29/11 – Estrela x Grêmio

06/12 – Inter x João Emílio

06/12 – Grêmio x Oriente

13/12 – João Emílio x Brasil de Farroupilha

13/12 – Oriente x Estrela

19/12 – Disputa de 3º lugar

20/12 – Final

* Por supervisão de: Marjana Vargas

