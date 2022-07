Porto Alegre Aberta licitação para pintura e recuperação do Paço Municipal, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

O prédio histórico será transformado no Museu de Arte de Porto Alegre Foto: Alex Rocha/PMPA O prédio histórico será transformado no Museu de Arte de Porto Alegre. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial a abertura da licitação para contratar uma empresa que realizará a recuperação e a pintura das fachadas externas do Paço Municipal, no Centro da Capital.

O prédio histórico foi tombado pela Lei Municipal n° 4666/79, tornando-se um bem cultural da cidade. “A reforma do Paço Municipal é prioridade no âmbito da cultura, pois lá se programa a instalação do novo museu de arte, que será o grande legado do governo dos 250 anos de Porto Alegre”, disse o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Gunter Axt.

“A pintura e recuperação do Paço Municipal fazem parte da revitalização do Centro Histórico, um dos maiores projetos da gestão. Estamos estudando também a revitalização do Edifício Intendente José Montaury, conhecido como prefeitura nova, onde hoje funcionam as Secretarias de Administração e Patrimônio, da Fazenda, de Planejamento e Assuntos Estratégicos, de Parcerias, de Transparência e Controladoria e a Procuradoria-Geral do Município”, informou o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

O processo licitatório será na modalidade tomada de preços, do tipo menor preço global, com sessão pública marcada para 4 de agosto, às 14h, na Sala de Licitações. O contrato terá duração de 11 meses a contar da sua assinatura. A conclusão dos serviços deverá ocorrer oito meses após a ordem de início emitida pela Secretaria da Cultura. O valor estimado da proposta é de R$ 805.082,56.

Museu de Arte de Porto Alegre

Antiga sede da prefeitura, o Paço Municipal – ou Paço dos Açorianos –, localizado na Praça Montevidéu, será transformado no Museu de Arte de Porto Alegre. O prédio foi construído entre 1898 e 1901.

