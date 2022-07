Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado inicialmente como suicídio. Não foram divulgados detalhes da morte. “O caso segue em apuração, preliminarmente tipificado como suicídio, em razão da vítima ter sido encontrada já sem vida no lado externo do prédio sede da Caixa Econômica Federal”, afirmou a corporação nesta quarta-feira (20).

Em nota, a Caixa manifestou pesar pela morte e disse que está contribuindo com as investigações. “Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. O banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido”, disse a instituição financeira.

Batista era funcionário de carreira da Caixa. Ele começou a trabalhar no banco em 1989 e assumiu a Diretoria de Controles Internos e Integridade por meio de um processo seletivo em março de 2022.