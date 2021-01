Agro Aberta oficialmente a colheita da Uva e da Ameixa na zona rural de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

"Nossa produção local precisa ser apoiada e valorizada", afirmou o prefeito Sebastião Melo (E) Foto: Mateus Raugust/PMPA "Nossa produção local precisa ser apoiada e valorizada", afirmou o prefeito Sebastião Melo (E). (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

A colheita da uva e da ameixa em Porto Alegre foi aberta oficialmente neste sábado (09) pelo prefeito Sebastião Melo e pela primeira-dama Valeria Leopoldino, no bairro Campo Novo, na Zona Sul.

Neste ano, os pomares cultivados na Capital devem fornecer em torno de cem toneladas de uvas e mais 80 toneladas de ameixas, segundo a estimativa dos produtores e do Escritório Municipal da Emater.

Em função da pandemia de coronavírus, a 30ª edição da Festa da Uva e da Ameixa será substituída por feiras nos bairros da cidade, oportunizando aos agricultores a venda de seus produtos e aos consumidores o acesso às frutas locais. “Está liberada a venda nos bairros, começando pelo Centro. Nossa produção local precisa ser apoiada e valorizada”, garantiu o prefeito.

Melo destacou ainda a importância da área rural de Porto Alegre. “Essa região é um dos cartões postais da nossa cidade. As frutas produzidas aqui são da melhor qualidade e garantem o sustento de muitas famílias”, afirmou durante a visita aos pomares, onde conversou com os produtores e experimentou as frutas. “Isso aqui está uma beleza, bom demais”, disse Melo.

Entre as variedades de uva colhidas, estão niágara rosa e branca, concord e bordô. Já entre as ameixas, há os tipos rubimel, golden blade, sanguínea, blumasete e rainha cláudia.

A área rural de Porto Alegre tem aproximadamente 4,1 mil hectares, o equivalente a 8% do território da cidade. É a segunda maior entre as capitais, perdendo apenas para Palmas, no Tocantins. O microclima da Zona Sul, aliado ao solo e à topografia, contribui para a produção de frutas de qualidade.

