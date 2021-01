Rio Grande do Sul UFRGS recebe do Ministério da Saúde 50 mil testes para diagnóstico da Covid-19

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Os testes serão utilizados para diagnóstico da Covid-19 em funcionários da UFRGS e na população em geral Foto: Divulgação Os testes serão utilizados para diagnóstico da Covid-19 em funcionários da UFRGS e na população em geral. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) recebeu do Ministério da Saúde, na quinta-feira (07), 50 mil testes RT-PCR para o diagnóstico da Covid-19 nos funcionários da instituição e na população em geral.

O material está armazenado no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que tem organizado e executado toda uma dinâmica de trabalho e realiza testes desde abril do ano passado para prefeituras e instituições de todo o Rio Grande do Sul.

Para o pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, Geraldo Pereira Jotz, iniciativas como essa reforçam a importância de a UFRGS estar em diálogo constante, não apenas com o Ministério da Educação, mas com outros órgãos do governo federal, “buscando o melhor para toda a sociedade, uma vez que essa é a missão maior da universidade.” O pró-reitor informou que a economia gerada ao orçamento da universidade pela doação desses testes é de aproximadamente R$ 3 milhões.

