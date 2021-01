Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá mais 168 leitos de UTI Covid, diz secretaria

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

O governo do Estado disponibilizou equipamentos aos hospitais Vila Nova, Restinga, Universitário de Canoas e Pronto-Socorro de Porto Alegre. Foto: Divulgação/SES O governo do Estado disponibilizou equipamentos aos hospitais Vila Nova, Restinga, Universitário de Canoas e Pronto-Socorro de Porto Alegre. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul contará, a partir das próximas semanas, com mais 100 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto para Covid-19, entre eles novos e reativados, e 68 novos leitos de retaguarda operacional, ou seja, que podem ser habilitados conforme necessidade. Todos eles estarão disponíveis para a população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Esses leitos foram pactuados entre a Secretaria da Saúde e municípios, e serão de fundamental importância durante os próximos meses de verão, uma vez que projetamos um aumento do número de casos de Covid-19”, falou o diretor de Regulação Estadual, Eduardo Elsade. “Preferimos não precisar usar essas vagas, mas teremos o suporte necessário para a garantia de acesso aos pacientes. Reiteramos o pedido à população de seguir os protocolos de distanciamento controlado”, ressaltou.

O governo do Estado disponibilizou equipamentos aos hospitais Vila Nova, Restinga, Universitário de Canoas e Pronto-Socorro de Porto Alegre para concretização da abertura de novos leitos de UTI. O único hospital da lista que ainda possui alguma pendência para colocar os leitos em funcionamento é o Hospital Beneficência, que depende da liberação de alvará sanitário.

Hospitais com leitos novos e reativados

Hospital São Vicente de Paulo (Osório) – 10;

Hospital São Vicente de Paulo (Cruz Alta) – 10;

Hospital Universitário São Francisco (Pelotas) – 10;

HPS de Porto Alegre- 10;

Hospital Vila Nova (Porto Alegre) – 16;

Hospital Restinga (Porto Alegre) – 10;

Hospital Universitário (Canoas) – 15;

Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre – 19.

Hospitais com leitos operacionais de retaguarda

Hospital Cristo Redentor (Porto Alegre) – 18;

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – 30;

Hospital de Clínicas (Porto Alegre) – 20.

