Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para 1 mil vagas em cursos de informática gratuitos à distância, com o objetivo de promover a qualificação profissional de pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social. Os interessados podem se inscrever aqui. As aulas começam em 14 de setembro.

A iniciativa é resultado de parceria firmada entre a SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), a Dell Technologies, o Lead (Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), a Uece (Universidade Estadual do Ceará) e o Idesco (Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento). Nesta etapa, também há a parceria com a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social.

Qualificação Acessível

O Programa Profissional em Tecnologia é desenvolvido em plataforma totalmente acessível. Todos os cursos são na modalidade EaD, em horários de estudo flexíveis. Os programas possuem tutorial para pessoas com deficiência pela plataforma Dell Accessible Learning e acesso integral dos conteúdos para pessoas com e sem deficiência.

O diretor de Acessibilidade e Inclusão Social da SMDSE, Jorge Brasil, informa que haverá prioridade de vagas para pessoas com deficiência e para quem entrou em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. “Apoiar a capacitação para o mercado de trabalho do futuro é gerar oportunidade agora para as pessoas”, ressalta.

A secretária Estadual de Trabalho e Assistência Social, Regina Fortunati, também destaca as oportunidades no mercado de trabalho. “Nosso reconhecimento à Dell por essa importante parceria. Os cursos vão possibilitar, num futuro próximo, a inserção de muitas pessoas no mercado de trabalho, dentro de um segmento que cresce exponencialmente, como é a área de Tecnologia da Informação”, enfatiza.