O prefeito (E) visitou o local acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer (C). (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

Foi entregue nesta segunda-feira (10) a segunda Clínica da Família de Porto Alegre, localizada no Centro de Saúde IAPI (rua Três de Abril, 90, Passo da Areia), onde será prestado atendimento em horário estendido, das 7h às 19h, com 11 equipes, incluindo profissionais de saúde bucal. O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou o local durante a a tarde acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer. O investimento em novo mobiliário, revitalização e adequação da estrutura física foi de R$ 658 mil.

Segundo Marchezan, o espaço físico no IAPI é grande, mas precisava de uma série de reformas e reorganização dos serviços para oferecer atendimento mais qualificado. Ele ressalta que o foco é fortalecer a assistência humanizada e efetiva, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores da região, através de um conhecimento amplo de cada usuário.

“O conceito da Clínica da Família é ter uma estrutura física, tecnológica e de recursos humanos mais robusta, capaz de solucionar o maior número de problemas do paciente na primeira vez que ele procura a unidade”, disse o prefeito.

O secretário Pablo Stürmer destaca que essa segunda Clínica da Família do Município faz parte da política de gestão em saúde de qualificar as estruturas físicas para assegurar mais resolutividade nos atendimentos. “A clínica do IAPI é referência para mais de 70 mil moradores dos bairros Passo da Areia, São João, Higienópolis, Boa Vista, São Sebastião, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e Jardim Europa”, explica. A outra Clínica da Família fica no bairro Restinga, onde são realizados 300 atendimentos ao dia. Outras três estão em obras.

A operação da Clínica da Família do IAPI começou no dia 29 de junho e estava em fase testes. No local, são oferecidas consultas médicas e de enfermagem (para acompanhamento de usuários programáticos e de demanda espontânea), administração de medicamentos, aplicação de curativos, testagem rápida para sífilis, hepatites B e C, HIV, gravidez, sangue oculto nas fezes, coleta de exames laboratoriais, vacinas, sondagem vesical (de alívio e de demora), inalações e injeções, além de atendimento domiciliar, entre outros serviços de saúde.

Saúde da Família

As Clínicas da Família são unidades básicas de grande porte, que acomodam de seis a 15 equipes completas de Saúde da Família – sempre com médico e enfermeiro. Oferecem uma carteira de serviços que inclui saúde bucal, exames de laboratório, raio-X e exames de telemedicina (espirometria e eletrocardiograma). O mesmo formato já ocorre em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Distrito Federal.