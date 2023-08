Dicas de O Sul Abertas inscrições para escolas visitarem o piquete da CEEE Equatorial na Semana Farroupilha de Porto Alegre

16 de agosto de 2023

O projeto acontece dos dias 14 a 20 de setembro dentro do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre Foto: Divulgação/CEEE O projeto acontece dos dias 14 a 20 de setembro dentro do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre (Foto: Divulgação/CEEE) Foto: Divulgação/CEEE

A CEEE Equatorial estará com o projeto “Contação de Causos e Histórias Gauchescas” dentro do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre no parque Harmonia. A atividade será realizada de 14 a 20 de setembro.

No piquete da CEEE Equatorial serão realizadas oficinas de Contação de Histórias voltadas ao público das escolas de ensino primário que estarão inscritas no projeto. Negrinho do Pastoreio, o Sepé Tiaraju e a Salamanca do Jarau, entre outras, serão histórias apresentadas ao público.

Durante o evento, serão distribuídas revistas personalizadas com a lenda gaúcha do Negrinho do Pastoreio.

Inscrição para as escolas: https://forms.gle/Abz9ixD3GGv6c8Yb7

