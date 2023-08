Grêmio Buscando a classificação, Grêmio enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Grêmio precisa vencer pelo menos por 2 a 0 para levar a disputa para os pênaltis Foto: Portal O Sul O clube gaúcho precisa vencer pelo menos por 2 a 0 para levar a disputa para os pênaltis (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

Buscando a classificação, o Grêmio enfrenta o Flamengo, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas semifinais da Copa do Brasil. A partida acontece na noite desta quarta-feira (16), às 21h30min. No jogo de ida, o clube carioca venceu os gaúchos por 2 a 0.

Para o Tricolor se classificar precisa fazer o placar de 2 a 0 para levar para os pênaltis ou 3 a 0 para passar no tempo normal. Apesar de sair derrotado no primeiro jogo das semifinais, o Grêmio chega com moral elevado após vencer o Fluminense pelo Brasileirão de virada. O clube gaúcho pode contar com retornos de jogadores importantes como o volante Pepê, por exemplo.

Com 16 gols e 10 assistências no ano, o centroavante Suárez é a esperança gremista para reverter o placar e sair do Maracanã classificado para a final da Copa do Brasil.

Já o Flamengo não está vivendo um bom momento. Mesmo tendo vencido a partida de ida, o clube carioca vem de uma eliminação na Libertadores, uma distância da liderança no Brasileirão e, recentemente, crises dentro do vestiário entre Gerson, Varela, Pedro e Sampaoli. Uma possível classificação traria uma virada de chave para o rubro-negro.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê), Bitello, Cristaldo (João Pedro Galvão) e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha, Matheuzinho (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís, Allan, Thiago Maia (Gerson), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC) Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) VAR: Wagner Reway (PB) Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

2023-08-16