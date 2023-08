Inter Inter é eliminado nos pênaltis pelo Grêmio na Copa do Brasil Sub-20

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Com o resultado, a categoria júnior do Celeiro de Ases encerra seu calendário em 2023 Foto: Ricardo Duarte/Inter Com o resultado, a categoria júnior do Celeiro de Ases encerra seu calendário em 2023. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após empate de 1 a 1 no tempo normal, o Inter foi superado pelo Grêmio por 5 a 3 nos pênaltis e se despediu da Copa do Brasil Sub-20 na primeira fase. A partida foi disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta terça-feira (15). Com o resultado, a categoria júnior do Celeiro de Ases encerra seu calendário na temporada de 2023.

O clássico em jogo único válido pela primeira fase da competição nacional começou com intensa disputa pela posse de bola, com os times procurando ter volume de jogo. O Inter teve as primeiras chegadas com maior perigo na partida, mas não souberam concluir de forma eficiente. Na única conclusão, Viery salvou na pequena área o chute cruzado em direção ao gol.

O Grêmio teve boa oportunidade aos 29 minutos. Pedro Clemente acionou Nathan Fernandes invadindo a área pelo lado direito. O atacante bateu cruzado, rasteiro, e o goleiro conseguiu defender dando rebote para frente, antes da zaga afastar o perigo da área. Na sequência, Hiago sentiu lesão muscular na coxa direita e teve que deixar o campo, para a entrada de Caio Araujo.

A decisão por pênaltis foi iniciada pelo Grêmio batendo as penalidades. Rubens, Jefinho, José Guilherme, Gustavo Gomes e Pedro Clemente marcaram para o Tricolor.

O goleiro Cassio defendeu a quarta cobrança do Internacional, de Riquelme, garantindo a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio vai encarar o vencedor de Athletico-PR e União ABC-MS na próxima fase.

Ficha técnica

Inter: Kauan Jesus; Evertow (Marcelo), Samuel, Luan e Rangel; Moretti (Enzo), David (Wendel), Gustavo Prado (Riquelmy) e Matteo (Lukayan); Lucca e Jhonatan Kauan. Técnico: João Miguel.

Grêmio: Cássio; Igor, João Ramos, Viery e Wesley Costa; Mila (Araújo), Hiago (Caio Araújo) e Cheron; Zinho (Rubens), Pedro Clemente e Nathan Fernandes (Gustavo Gomes). Técnico: Airton Fagundes.

Gols: Rubens, aos 37’/2ºT (G). Lucca, aos 50’/2ºT (I).

Cartões amarelos: Luan, Matteo, David, Moretti, Kauan, Lucca e Evertow (I). Cássio e Araújo (G).

Arbitragem: Jonathan Vivian, auxiliado por Gustavo Schier e Juarez de Mello. Quarto Árbitro: Wagner Echevarria.

Estádio: Beira-Rio.

2023-08-16