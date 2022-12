Porto Alegre Abertas inscrições para vistorias gratuitas de veículos particulares em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

A revisão é realizada na sede da empresa, na João Neves da Fontoura, no bairro Azenha, das 9h às 16h Foto: Giulian Serafim / PMPA A revisão é realizada na sede da empresa, na João Neves da Fontoura, 7, bairro Azenha, das 9h às 16h. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim / PMPA

Na chegada do final de ano, muitos veículos saem em direção as estradas para aproveitar as férias. Com isso, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) abriu inscrições para vistorias gratuitas em carros e motos particulares.

Para poder participar, o dono do veículo deve realizar a inscrição no site da EPTC. A verificação, realizada por inspetores veiculares, analisa cerca de cem itens e é realizada na sede da empresa, na João Neves da Fontoura, 7, no bairro Azenha, em Porto Alegre, das 9h às 16h.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, reforçou a importância da ação.

“Esta oferta da inspeção gratuita faz parte do Plano de Segurança Viária Sustentável de Porto Alegre. Queremos unir esforços para que juntos, prefeitura e cidadãos, possamos reduzir o número de vítimas no trânsito e qualificar a mobilidade da Capital”, destacou Castro Júnior.

Os proprietários recebem um laudo, que aponta quais itens necessitam correção. Para a inscrição, os veículos devem estar licenciados. Ao chegar no local de vistoria, o condutor deve se dirigir ao guichê de atendimento e depois colocar o carro no pátio para realizar o serviço. Não haverá autuação sobre os itens verificados.

