Rio Grande do Sul Aberto banco de cadastro temporário de professores, especialistas e servidores para a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os critérios de classificação são baseados na titulação e na experiência comprovada na área. Foto: Reprodução Os critérios de classificação são baseados na titulação e na experiência comprovada na área. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão abertas as inscrições para o banco de cadastro de contratos temporários de professores, especialistas de educação e servidores para a rede pública estadual do Rio Grande do Sul. Os interessados podem se inscrever até 2 de maio, acessando o formulário no site da Secretaria da Educação (Seduc), no menu Contratos Temporários. As vagas abrangem escolas em municípios de todas as regiões do Estado, conforme a necessidade das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).

As informações completas do edital estão disponíveis no site. Os critérios de classificação são baseados na titulação e na experiência comprovada na área.

Segundo o governo gaúcho, após preencher a ficha de inscrição com dados pessoais, o candidato receberá no e-mail cadastrado um código de acesso para enviar digitalmente os documentos comprobatórios, no formato PDF.

Ao realizar a inscrição no banco de cadastro de professores e especialistas de educação, é preciso optar por um componente curricular/função e uma coordenadoria.

As modalidades de atuação para os docentes incluem a Educação Básica, em Ensino Fundamental e Ensino Médio; Educação Profissional, nos Cursos Técnicos; Educação Especial; e Educação Indígena. Os candidatos a especialista de educação podem escolher entre a atribuição de orientador educacional ou de supervisor escolar.

No caso do banco de cadastro de servidores de escolas, a escolha envolve selecionar a função desejada, o município e a coordenadoria. A opção dos cargos contempla as atividades de técnico agrícola e de agente educacional com possibilidade de ênfase em alimentação, manutenção de infraestrutura, administração escolar e interação com educando. Em caso de dúvidas, a orientação é entrar em contato com a CRE de sua região.

A lista dos candidatos será divulgada em até 30 dias após o encerramento do período de inscrição. O prazo de validade dos contratos é de um ano, a contar da homologação da classificação.

O processo seletivo também conta com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras, trans ou integrantes dos povos indígenas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aberto-banco-de-cadastro-temporario-de-professores-especialistas-e-servidores-para-a-rede-estadual-de-ensino-do-rio-grande-do-sul/

Aberto banco de cadastro temporário de professores, especialistas e servidores para a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul

2024-04-24