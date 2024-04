Geral Gol suspende transporte de animais em porão de aeronaves após morte de cachorro

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

O cachorro embarcou na segunda (22), com destino a Sinop, em Mato Grosso, mas, devido a um erro da empresa, foi parar em Fortaleza, no Ceará. (Foto: Reprodução)

Após a morte do golden retriever Joca, a Gol anunciou a suspensão do transporte aéreo de animais no porão a partir dessa quarta-feira (24). O cachorro embarcou na segunda (22), com destino a Sinop, em Mato Grosso, mas, devido a um erro da empresa, foi parar em Fortaleza, no Ceará.

Segundo o comunicado da companhia aérea, os clientes ainda podem transportar seus pets na cabine do avião.

No período, os clientes que já contrataram o serviço de transporte pelo porão pela GOLLOG Animais podem pedir a restituição do valor total ou postergar a viagem.

“Para os Clientes que contrataram o transporte do seu pet entre 24/04/24 a 23/05/24 por meio dos serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive do valor da sua passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou por postergar a viagem, sem custo, para depois de 23/05/24 em voos até 31/12/2024. Aqueles Clientes que se encontram no destino de sua viagem e possuem um dos serviços restritos contratados para a volta serão atendidos se assim desejarem. As equipes de aeroportos da GOL estarão à disposição para dúvidas ou através da central de atendimento pelo 0800 704 0465”, diz o comunicado da companhia.

Segundo João Fantazzini, tutor do cachorro que morreu no transporte aéreo da Gol, foi apresentado à companhia aérea um atestado veterinário que indicava que o animal suportaria uma viagem de duas horas e meia. Com o erro da empresa, porém, Joca ficou quase 8 horas no trajeto.

“Eu sempre vi as mensagens das pessoas sobre os cachorros morrerem nesta situação, mas eu nunca esperava isso, acho que o que mais me dói é saber que ele sofreu lá dentro, porque não é justo ele ter morrido desse jeito”, contou à TV Globo.

O animal embarcaria originalmente com destino a Sinop (MT), onde moraria na cidade com o tutor João Fantazzini Júnior, mas foi enviado para a capital cearense após erro do serviço de transporte de animais da empresa aérea Gol.

A empresa assumiu a falha, e disse, em nota, que o cachorro morreu no desembarque no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande SP (veja mais abaixo).

O trajeto do animal que seria de até 2 horas e 30 minutos durou cerca de 8 horas.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Silva (Republicanos), anunciou na noite de terça-feira (23), que a pasta vai investigar, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a morte do golden retriever Joca, durante uma viagem aérea entre Guarulhos (SP) e Fortaleza (CE).

Na manhã dessa quarta (24), a pasta disse, em nota, que cobrou esclarecimentos da Gol. “Ontem mesmo fizemos uma reunião de emergência com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que já oficiou a companhia aérea Gol para prestar os devidos esclarecimentos. Não vamos admitir que episódios como esse voltem a se repetir. Desde já, prestamos nossa solidariedade ao tutor de Joca, João Fantazzini, e dizer que estamos acompanhando de perto toda investigação.” As informações são do portal de notícias G1.

