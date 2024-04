Geral Ministério dos Aeroportos e Anac vão investigar morte do cão Joca; órgãos querem rever regras para transporte de pets no País

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

O engenheiro João Fantazzini, tutor do golden retriever Joca, morto no transporte entre Fortaleza e Guarulhos. (Foto: Reprodução)

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Silva (Republicanos), anunciou na noite de terça-feira (23), que a pasta vai investigar, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a morte do golden retriever Joca, durante uma viagem aérea entre Guarulhos (SP) e Fortaleza (CE).

Na manhã dessa quarta (24), a pasta disse, em nota, que cobrou esclarecimentos da Gol. “Ontem mesmo fizemos uma reunião de emergência com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que já oficiou a companhia aérea Gol para prestar os devidos esclarecimentos. Não vamos admitir que episódios como esse voltem a se repetir. Desde já, prestamos nossa solidariedade ao tutor de Joca, João Fantazzini, e dizer que estamos acompanhando de perto toda investigação.”

O animal embarcaria originalmente com destino a Sinop (MT), onde moraria na cidade com o tutor João Fantazzini Júnior, mas foi enviado para a capital cearense após erro do serviço de transporte de animais da empresa aérea Gol.

A empresa assumiu a falha, e disse, em nota, que o cachorro morreu no desembarque no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande SP (veja mais abaixo).

O trajeto do animal que seria de até 2 horas e 30 minutos durou cerca de 8 horas.

Segundo o ministro Silvio Costa, o objetivo das autoridades federais é esclarecer as circunstâncias da morte do cão o quanto antes.

Os dois órgãos também anunciaram um grupo de trabalho para criar regras nacionais para o transporte de animais de estimação, segundo o ministério.

“A gente tá integrado com a Anac e criou um grupo de trabalho interno para averiguar e checar junto às companhias aéreas para o quanto antes isso [a morte do cão Joca] seja esclarecido à sociedade brasileira. E, segundo, a gente quer cada vez mais, com todos que defendem essa causa, pensar ao lado da Anac, políticas públicas em defesa da causa animal no Brasil, que é uma defesa de todo o povo brasileiro”, declarou Silvio Costa ao lado do presidente da Anac, Tiago Sousa Pereira.

O anúncio foi feito depois de uma audiência do ministro com o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) e o deputado estadual Rafael Saraiva, do mesmo partido.

A Anac também diz que a companhia deve indenizar João, baseado na Portaria nº 12.307/2023, que estabelece a medida em casos de dano causado ao animal de estimação ou de assistência emocional no decorrer do transporte de acordo com as formas elencadas pela Resolução nº 400.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou uma gravata de cachorrinho nesta quarta em homenagem ao Joca e pediu que a Gol preste contas.

“A minha gravata tem um desenho de um cachorrinho. Eu coloquei ela de manhã em protesto ao que aconteceu com o cachorro de um cidadão, que mandou seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso, esse cachorro ao invés de ser embarcado para Sinop foi embarcado para o Ceará. Quando chegou no Ceará descobriram que não era para lá, mandaram de volta, e o cachorro morreu porque ficou oito horas sem tomar água dentro do avião. Então eu acho que a Gol tem que prestar contas. Eu acho que a Anac tem que fiscalizar isso e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil”, disse. As informações são do portal de notícias G1.

