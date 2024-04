Porto Alegre Agência FGTAS/Sine do Centro de Porto Alegre realiza evento para pessoas com deficiência nesta quinta

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Serão disponibilizadas 110 vagas de emprego e estarão presentes na agência 12 empresas.

A Agência FGTAS/Sine Porto Alegre do Centro Histórico realiza nesta quinta-feira (25), das 8h30 às 12h, o dia de oportunidades para pessoas com deficiência, reabilitados do INSS e transplantados, com o objetivo de inserção e reinserção no mercado de trabalho.

Os trabalhadores transplantados estão inseridos na legislação relativa à pessoa com deficiência com os mesmos direitos, em observância à Lei 16.104, publicada em 27 de março de 2024.

A agência está localizada na Rua José Montaury, 31. Serão disponibilizadas 110 vagas de emprego e estarão presentes na agência 12 empresas, que realizarão entrevistas com os trabalhadores que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego.

Para se candidatar às vagas os trabalhadores devem comparecer à agência com documento de identificação com CPF e foto. É importante que as pessoas com deficiência apresentem laudo médico na entrevista com o empregador.

O evento contará com intérprete de libras e guichês de atendimento exclusivo para as pessoas com deficiência.

Oportunidades

ajudante de carga e descarga de mercadoria: 1

assistente administrativo: 2

assistente de compras: 2

atendente de balcão: 12

atendente de lojas: 55

auxiliar administrativo: 2

auxiliar administrativo:1

auxiliar de almoxarifado: 2

auxiliar de limpeza: 7

auxiliar de linha de produção: 3

auxiliar de técnico de eletrônica: 10

conferente de carga e descarga: 1

estoquista: 1

gerente de serviços de saúde: 1

jardineiro: 1

motorista de caminhão leve: 1

operador de escavadeira: 1

pedagogo: 1

porteiro: 1

servente de limpeza: 2

técnico eletricista: 1

técnico em secretariado: 1

vendedor interno: 1

