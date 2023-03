Expodireto Cotrijal Abertura da 23ª Expodireto Cotrijal evidencia a feira como palco de reivindicações do agro

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

A cerimônia aconteceu no auditório central do Parque da Cotrijal, em Não-Me-Toque, com a presença de diversas autoridades. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

O auditório central do Parque da Expodireto Cotrijal esteve lotado de autoridades, políticos e lideranças do agronegócio nesta segunda-feira (6), durante a abertura oficial da feira. Na cerimônia, foi evidenciada a potência social e econômica do evento, que em sua última edição recebeu mais de 260 mil pessoas e movimentou quase R$ 5 bilhões em negócios.

De acordo com o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica, a expectativa este ano é superar todos os recordes. “Damos início à maior e melhor edição da história. Aqui se encontram grandes oportunidades e as mais novas tecnologias. É onde o produtor vem para buscar conhecimentos, soluções para os seus desafios e reivindicar políticas públicas não partidárias para o agro”, comentou.

Manica também reforçou o apoio ao atual ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltando o papel do político como porta-voz do setor no governo federal. Agradecendo a parceria, Fávaro colocou o Ministério à disposição do estado, apresentando propostas em desenvolvimento pela pasta, como uma linha de crédito de US$ 5 bilhões para investimentos, que está sendo estruturada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo ele, o fomento ainda não foi lançado por dificuldades em definir uma taxa de juros acessível.

“Tenham a certeza que no governo Lula as portas estão abertas para o diálogo com o agro. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não podemos pensar a seca como um evento climático isolado. Já são três estiagens em quatro safras. Precisamos de políticas estruturantes e vamos auxiliar nesse sentido”, defendeu o ministro em relação à estiagem, um dos maiores obstáculos da agricultura gaúcha nos últimos anos.

Já Eduardo Leite afirmou que uma das principais metas do seu governo para o segmento é adentrar novos mercados, como o do México e da China, e foi categórico ao falar sobre propriedade privada. “As reivindicações dos movimentos sociais são justas, mas devem ocorrer dentro das normas. Qualquer ataque à propriedade privada aqui no estado terá a atuação imediata da polícia”, garantiu o governador.

A Expodireto Cotrijal 2023 segue até o dia 10 de março na cidade de Não-Me-Toque, com a realização de eventos, exposições e palestras voltados ao desenvolvimento do agronegócio gaúcho e nacional.

