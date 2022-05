Agro Abertura da Fenasul Expoleite 2022 reúne autoridades e representantes do setor em Esteio

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A abertura oficial da Fenasul Expoleite 2022 aconteceu no pavilhão da agricultura familiar do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 16ª Fenasul e a 43ª Expoleite foram oficialmente abertas na noite desta quarta-feira (18), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento, que é o segundo maior realizado no local, atrás apenas da Expointer, vai até o próximo domingo (22), com entrada gratuita.

Na cerimônia, estiveram presentes o governador Ranolfo Vieira Júnior, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, entre outras autoridades e representantes de associações do setor, que destacaram a importância da retomada da feira de forma presencial.

“Um reencontro entre consumidores e produtores, trazendo informações, amostras, simpósios e tudo o que se refere a cadeia produtiva do leite, que é tão importante para o nosso estado. Afinal, são mais de 40 mil famílias da agricultura familiar responsáveis por mais de 90% do leite industrializado dentro do Rio Grande do Sul”, ressaltou o secretário Domingos Velho Lopes. Atualmente, a produção leiteira destinada para industrialização está presente em 466 dos 497 municípios gaúchos.

Além do gado leiteiro, a Fenasul Expoleite contará com bovinos de corte, equinos, aves, coelhos e búfalos. O objetivo é aproximar o público rural do urbano e demonstrar a força do agronegócio gaúcho através de diversas atrações, como concursos leiteiros, julgamentos de animais e desfile dos campeões, palestras técnicas, estandes da agricultura familiar, shows no multipalco do evento e a Multifeira de Esteio.

O vice-presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), José Ernesto Ferreira, também destacou a relevância do trabalho do criador gaúcho. “Aqui se produz de forma intensiva e com muita qualidade. Somos não só grandes produtores rurais de grandes animais, mas talentos de produtividade e exemplo para todo o país.”

A programação completa da Fenasul Expoleite pode ser conferida aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro