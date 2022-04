Agro Abertura oficial da Fenasoja conta com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Abertura oficial da Fenasoja 2022 contou com a presença de autoridades públicas, empresários e produtores rurais.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante a manhã deste sábado (30), ocorreu a abertura oficial da Fenasoja 2022, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson. A cerimônia contou com a participação de autoridades como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Jr., além de deputados, senadores, prefeitos, empresários e produtores rurais.

Elias Dallalba, presidente da Fenasoja deste ano, foi o primeiro a ter a palavra. “Hoje a soja é o principal grão desse país, principal riqueza. Em 1966, se iniciou essa grande história de 23 edições, 22 presidentes. 56 anos de história e agora, em 2022, somos reconhecidos como Berço Nacional da Soja”.

Para Dallalba, este título é motivo de comemoração e orgulho para Santa Rosa. “Somos protagonistas do desenvolvimento regional. Hoje estamos fazendo a maior feira multisetorial do Rio Grande do Sul. Somos razão, mas trabalhamos com o coração, com mais de 600 voluntários trabalhando há 4 anos”, afirma o presidente.

Em sequência, Anderson Mantei, prefeito de Santa Rosa, reforçou o comprometimento da comunidade para a concretização da grande feira. “A Fenosoja completa 56 anos de trabalho voluntário duro, mas que faz a diferença nesta nossa grande comunidade regional. Hoje é um dia de comemoração, há mais de 4 anos estamos trabalhando e chegamos aqui depois de tanto suor”. Mantei também destacou a importância do trabalho do agricultor, responsável pelo plantio da Soja, considerada a maior comodite do estado.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Jr, esta é a Fenasoja da retomada. “O agronegócio responde por 40% do PIB gaúcho e a cadeia produtiva da cultura da soja representa 50% disso”, assegurou sobre o potencial do grão para a economia. Além disso, o representante do poder Executivo estadual relembrou os difíceis momentos vividos pelos produtores rurais em razão da estiagem, mas anunciou que o seu governo vêm propondo medidas estruturantes para melhorar o processo agropecuário.

A presença do vice-presidente da República Hamilton Mourão era uma das mais aguardadas para a abertura oficial. Em sua fala, Mourão apontou as dificuldades econômicas enfrentadas em virtude da pandemia e do conflito entre Rússia e Ucrânia. “Ao longo desse período, o agronegócio não parou, foi a locomotiva que puxou o nosso país e impediu que houvesse uma queda significativa do nosso PIB. Independente das situações que estavam ocorrendo, os homens e mulheres que trabalham no campo continuaram arregaçando suas mangas e fazendo avançar a nossa produtividade”.

A Fenasoja 2022 segue até o dia 08 de maio, no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson, de Santa Rosa. Neste sábado (30), ocorre o Início do Plantio da Canola, além do grande show da noite, do cantor Lucas Lucco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro