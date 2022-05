Agro Durante a Fenasoja, Sede do Governo do RS é instalada pela primeira vez em Santa Rosa

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Decreto assinado transfere sede do governo do Rio Grande do Sul temporariamente para Santa Rosa Foto: (FOTO: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: (FOTO: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A sede do governo gaúcho foi transferida temporariamente para Santa Rosa neste sábado (30/4), em ato no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, onde ocorre a Fenasoja 2022. O governador Ranolfo Vieira Júnior e uma equipe de secretários de Estado passaram o dia na cidade.

“A Fenasoja tem uma história que fala por si só. E esse momento é especialmente importante para nós, porque estamos transferindo, neste sábado, a sede do governo do Estado para Santa Rosa. É uma homenagem à cidade, que agora é formalmente o berço nacional da soja. É a primeira vez que o município recebe o governo do Estado, e tenho certeza de que esse decreto ficará para a história do município”, destacou o governador.

Através de decreto, o município de Santa Rosa declarou o governador Ranolfo e a comitiva estadual como hóspedes oficiais do município durante o sábado.

“A Fenasoja é nossa grande feira da região, é o local no qual as tecnologias são apresentadas aos produtores, e estamos muito contentes que o governador acolheu nosso convite de prestigiar a feira no dia de hoje”, disse o prefeito de Santa Rosa, Anderson Mattei.

A assinatura do decreto reuniu autoridades no gabinete da prefeitura de Santa Rosa, também instalado no parque durante a Feira, como o presidente da Fenasoja 2022, Elias Dallalba, que destacou a importância da presença do governo do Rio Grande do Sul: “Para nós é uma honra receber o Estado do RS, através governador Ranolfo, que cumpre expediente na feira. É uma forma de mostrar as potencialidades que temos” ressaltou.

A programação ainda contou com painéis, mesa temática sobre o turismo da região, coordenada pelo secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Raphael Ayub, e visita do governador aos pavilhões da Fenasoja.

