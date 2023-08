Acontece ABF Developments lança cerveja para homenagear o pôr do sol do Guaíba

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Incorporadora gaúcha, em parceria com a cervejaria CUBO, apresenta a cerveja Hola Sunset Lofts, uma Czech Pils de coloração dourada. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para enaltecer um dos mais bonitos pores do sol do mundo e valorizar um recente lançamento que oportuniza uma vista privilegiada para o Guaíba, a ABF Developments apresenta, em parceria com a cervejaria CUBO, a cerveja do empreendimento Hola Sunset Lofts. Trata-se de uma Czech Pils, tipo de cerveja suave e refrescante com coloração dourada, que lembra o tradicional pôr do sol gaúcho, e que será lançada nesta quinta-feira (17), no Cubo Cia Cervejeira, localizado no Quarto Distrito – R. Moura Azevedo, 237.

Serão duas opções para consumo no bar, ou direto das torneiras ou então na versão envasada em latas de 473 ml. A arte do rótulo desta edição enlatada será definida por meio de votação nas redes sociais da incorporadora, na qual as pessoas poderão escolher uma das três opções disponíveis.

O empreendimento Hola Sunset Lofts, da ABF Developments, é inovador e carrega o conceito de estadia curta, conhecido internacionalmente como short stay, voltado principalmente para público investidor e jovem. O modelo, considerado tendência e adotado em grandes cidades, visa construções extremamente eficientes e para locações de períodos curtos. Estes contratos podem ser feitos a partir de uma diária, conforme a necessidade do cliente. Além disso, a tecnologia permite, tanto ao locatário como ao investidor, controlarem os principais serviços por meio de um aplicativo de smartphone – seja para gestão condominial como também para gestão do investimento.

