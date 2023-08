Acontece Protocolo de intenções para mobilidade no Brasil é entregue para o ministro do Trabalho

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

O documento foi entregue por Marcondes Trindade, CEO do Garupa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O CEO da empresa de mobilidade urbana Garupa, Marcondes Trindade, esteve em Brasília nesta semana em uma agenda com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para a entrega de um protocolo de intenções para a mobilidade no Brasil. O documento, que foi elaborado pelo Garupa, apresenta um relatório completo com as principais fragilidades e dificuldades enfrentadas pelos municípios, empresas e profissionais que atuam na área. Segundo Marcondes, o objetivo, após a análise de todos os fatos, é apresentar um projeto de lei regulamentar no Congresso Nacional.

“Estamos empenhados em ser parte da solução para os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Este protocolo de intenções é um passo significativo em direção a um futuro de mobilidade mais inclusiva, segura e justa”, destacou.

O protocolo de intenções está pautado em três pilares principais: legislação municipal, empresas de mobilidade urbana e direitos de motoristas e entregadores. “Existem algumas inconsistências nas leis municipais quanto à mobilidade. O protocolo visa garantir uma operação mais eficaz e segura em todas as cidades do país. A iniciativa busca harmonizar as regulamentações municipais, promovendo uma abordagem mais consistente e facilitando a expansão dos serviços de mobilidade”, explicou Marcondes.

Já as empresas de mobilidade que operam no país, principalmente as brasileiras, enfrentam dificuldades de concorrência perante as operações de fora do país. O CEO salienta que os aplicativos estrangeiros operam de forma remota e, por isso, conseguem diminuir custos de trabalho, aumentando a oferta de serviços para o cliente. Outro pilar destacado no documento são os motoristas e entregadores de aplicativos, que atualmente desenvolvem o trabalho sem um amparo legal.

“Queremos um modelo que equilibre flexibilidade com garantias, garantindo benefícios essenciais e oportunidades de crescimento para os profissionais do setor, que hoje trabalham sem nenhuma garantia de ganho mínimo no mês”, relatou o empresário.

O protocolo de intenções será agora submetido a análises detalhadas por parte do Ministério do Trabalho e outros órgãos governamentais relevantes. “Estamos confiantes de que esse esforço conjunto levará à criação de um projeto de lei abrangente e que será apresentado ao Congresso, promovendo uma mobilidade urbana mais eficiente e justa para o nosso Brasil”, finalizou.

