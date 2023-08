Acontece Bom Princípio Alimentos traz para a Expoagas 2023 uma linha de cremes sabor chocolate para comer de colher

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Agora a linha está personificada também através de mascotes Foto: Divulgação A feira acontece de 22 a 24 de agosto de 2023, em Porto Alegre, no Centro de eventos da Fiergs Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Bom Princípio Alimentos traz para a Expoagas 2023 a linha Sabores das Emoções, que está de cara nova. A novidade será apresentada em primeira mão no evento que acontece de 22 a 24 de agosto, na Fiergs, em Porto Alegre.

Disponíveis nos sabores chocolate ao leite, chocolate branco com chocolate ao leite, chocolate branco com cookies, chocolate meio amargo e morango com chocolate meio amargo, as emoções Amor, Felicidade, Gratidão, Coragem e Desejo colocam um sorriso no rosto daqueles que experimentaram.

Agora a linha está personificada também através de mascotes. Buscando humanizar ainda mais as emoções através de pelúcias que representam cada uma delas. O que reforça a ideia de compartilhar boas emoções com quem nos é importante. O produto, que surgiu em tempos de pandemia, vem tocando os corações dos consumidores com sua iniciativa de levar boas emoções e conectar pessoas e seus sentimentos.

“A linha Sabores das Emoções consolida-se como produto versátil e que cada vez mais conquista os paladares. As cinco mascotes agora em pelúcia, vem somar a esse produto. Com certeza acreditamos que esse lançamento durante a feira será um grande sucesso”, avalia Marcelo Carvalho, Head de Gestão Estratégica da Bom Princípio Alimentos.

Ainda de acordo com o gestor, “a ação de distribuição das mascotes terá início na Expoagas para apoiar a divulgação da linha, mas seguirá após a feira circulando pelos pontos de venda da marca para impactar os consumidores de toda região Sul do Brasil”, complementa Carvalho.

Vale destacar que o consumo de chocolate vem crescendo ano a ano no Brasil. De acordo com a Abicab (Associação Brasileira de Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas), os números do mercado brasileiro mostram um crescimento de 9,8% no 1º trimestre de 2023, onde a produção de chocolates no país atingiu 219 mil toneladas.

De olho neste crescimento e na busca constante dos consumidores por saborear chocolates cada vez mais cremosos, a Bom Princípio Alimentos acredita que a Sabores das Emoções deve desempenhar um papel importante de crescimento de vendas à indústria.

Além dos deliciosos potinhos com chocolates para comer de colher, a Bom Princípio Alimentos também apresentará em seu estande na Expoagas, produtos de linhas já consagradas da empresa, como a Minha Chimia, que recentemente, alçou novos voos e agora já está no mercado internacional.

Pensando no cliente varejista, a empresa também traz o lançamento da linha de conservas da marca Encosta Gaúcha, com cinco novos produtos: Azeitonas verdes com caroço, azeitonas verdes sem caroço, azeitonas verdes fatiadas, champignon inteiro e champignon fatiado, no formato pouch, buscando trazer praticidade para o dia a dia do cliente.

Sobre a Feira

A Expoagas é uma das maiores feiras de varejo da América do Sul. Ela é organizada pela AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados. Com grande estrutura, proporciona ótimas oportunidades para fornecedores e supermercadistas. A edição do ano passado trouxe uma série de novidades que abrilhantaram ainda mais o evento. A edição 2022 encerrou com 60 mil visitantes de 7,2 mil empresas varejistas e com 454 expositores, rendendo quase R$ 600 milhões de negócios nos três dias de evento.

Sobre a Bom Princípio Alimentos

Fundada em 1996, a Bom Princípio Alimentos é uma empresa familiar, com matriz em Tupandi (RS) e tem como seus diretores os empresários Alexandre Ledur e Jandir Lunkes.

A indústria produz alimentos de excelência, sempre buscando inovar e satisfazer as expectativas dos consumidores. Entre os produtos estão os cremes de avelã, cremes de chocolates, além das tradicionais geleias, geleias gourmet, doces de frutas cremosos, doces em calda, doces de leite, mel, linha festa, linha pâtissier, coberturas e recheios, fruits and nuts, conservas, conservas finas, zero lactose, zero açúcar e as demais marcas, Bia Cream e Encosta Gaúcha. Informações sobre a empresa pelo site www.bomprincipioalimentos.com.br ou nas redes sociais @bomprincipioalimentos.

Serviço:

Bom Princípio Alimentos na Expoagas 2023

Das 12 às 21h – De 22 a 24 de agosto, na Fiergs.

Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre – RS

Visite o estande na rua L, estande 137.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/bom-principio-alimentos-traz-para-a-expoagas-2023-uma-linha-de-cremes-sabor-chocolate-para-comer-de-colher/

Bom Princípio Alimentos traz para a Expoagas 2023 uma linha de cremes sabor chocolate para comer de colher

2023-08-17