Acontece Link ISP 2023: InternetSul busca transformar o futuro da conexão em Gramado, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

A programação do evento oferecerá perspectivas sobre os desafios e as tendências do cenário tecnológico e de empreendedorismo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Promovida pela InternetSul, a próxima edição do evento Link ISP está prestes a começar. O encontro, marcado para os dias 24 e 25 de agosto, será realizado em Gramado, na Serra Gaúcha, que servirá de palco para uma série de discussões e palestras de alto nível relacionadas ao mercado da conectividade.

O Link ISP 2023 vai reunir líderes inovadores e especialistas em dois dias de aprendizado profundo, networking estratégico e debates esclarecedores. Com um leque diversificado de palestrantes, a programação oferecerá perspectivas abrangentes sobre os desafios e as tendências do cenário tecnológico e de empreendedorismo.

A programação do evento abrangerá uma ampla variedade de tópicos de relevância atual, como: os desafios do compartilhamento de infraestrutura e o lançamento da Campanha Poste Limpo, discutidos em um painel composto por Sérgio Appel, Basílio Pérez, Andréa Abreu e Alexandro Schuck; a arte de vender o invisível, com insights apresentados por Pedro Superti; e sustentabilidade nas telecomunicações, assunto que será abordado por Fabiano Vergani e convidados.

Além disso, será pauta “Inovação colaborativa: o nós como motor de inovação”, pelo conselheiro da Procergs S/A Alsones Balestrin; “O poder da informação e seu impacto transformador”, explorado pelo presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret; e “O impacto do 5G na internet fixa”, apresentado por José Felipe Ruppenthal, diretor da Kyndryl.

Gramado, com sua atmosfera encantadora, servirá como pano de fundo para estas conexões. A cidade proporcionará um ambiente inspirador para trocas de conhecimentos significativas entre profissionais e empresas que moldam o cenário tecnológico do presente e também do futuro.

