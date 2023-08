Acontece 38 anos de tradição: evento em escola de Porto Alegre fomenta integração e prática esportiva

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











38ª Rústica do Colégio Santa Inês vai acontecer neste sábado (19) e celebrará o Dia da Família. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (19), o Colégio Santa Inês realizará sua 38ª Rústica. Além da tradicional corrida, o evento ainda trará uma programação repleta de atividades e dinâmicas em celebração ao Dia da Família. A competição deve reunir mais de 500 participantes, entre estudantes, familiares, colaboradores e ex-alunos, e será realizada na Pista de Atletismo do Parque Esportivo da PUCRS, das 14h às 17h30. Caso chova, o evento será transferido.

A iniciativa busca estimular a integração da comunidade inesiana e a prática de esportes por todas as faixas etárias. Para isso, os participantes serão divididos em categorias: Educação Infantil, Pré-mirim, Mirim 1 e 2, Infantojuvenil, Juvenil/Adulto. Os percursos variam de 100 metros, para os menores, até 2 km, para 9º ano e Ensino Médio, pais, professores e ex-alunos.

Além da rústica, também serão realizadas, de modo simultâneo às corridas, dinâmicas esportivas lúdicas em celebração ao Dia da Família. Realizado no gramado central da Pista de Atletismo, o projeto oferecerá um circuito de atividades e materiais para exploração. Vôlei, futevôlei, pênalti, badminton, taco e circuito físico serão algumas das possibilidades disponíveis para as famílias. Também estão previstos sorteios de brindes exclusivos para quem participar do evento.

Caminhada pela Paz

Durante a tarde, ainda ocorrerá a Caminhada pela Paz, que vem convidar a comunidade inesiana a relembrar o compromisso da instituição com a cultura da paz. A dinâmica ainda introduzirá o projeto para a construção do nosso “Manto da Paz”, que será elaborado posteriormente pelos estudantes, nas dependências da escola.

Vagas

As inscrições da rústica ainda estão abertas e podem ser efetuadas na tesouraria da escola, mediante a entrega da ficha de inscrição e o pagamento de uma taxa de R$ 40. O kit da corrida será composto por uma sacola esportiva 100% algodão e uma squeeze. Produzidas a partir da reciclagem de garrafas PET, as peças corroboram diretamente com as demais alternativas sustentáveis utilizadas na organização da corrida, que preza pela conscientização sobre a importância de preservar o meio ambiente e seus recursos. Além disso, os participantes receberão medalha e a numeração de peito.

Dicas para os participantes

-Cada pessoa pode se inscrever em apenas uma das categorias da rústica;

-Coloque uma roupa confortável: camiseta, bermuda e tênis;

-Divirta-se com cuidado: não esqueça de levar seu chapéu e protetor solar;

-Os participantes devem estar presentes 30 minutos antes do início da sua corrida, portando o seu cartão de identificação e sua numeração de peito;

-Animais de estimação não são permitidos;

-Leve seus lanches para partilhar, mas lembre-se de não deixar as embalagens no chão;

-Traga seu chimarrão e aproveite uma tarde cheia de diversão!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/38-anos-tradicao-evento-escola-pratica-esportiva/

38 anos de tradição: evento em escola de Porto Alegre fomenta integração e prática esportiva

2023-08-16