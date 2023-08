Acontece “Sul em Dança pela Vida” celebra 20 anos de um dos maiores festivais de dança do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Evento de comemoração, dia 20 de agosto, terá toda a renda destinada ao Banco de Alimentos de Porto Alegre. Foto: Nando Espinosa Foto: Nando Espinosa

Celebrando 20 anos, o Sul em Dança – um dos maiores festivais de dança do Brasil – realiza o evento de comemoração “Sul em Dança pela Vida”, no dia 20 de agosto, às 19h, no Teatro do Sesi. Com apoio do Sesi Arte e Cultura, toda a renda será destinada ao Banco de Alimentos de Porto Alegre. A noite emocionante será repleta de apresentações de bailarinos, grupos e profissionais convidados que fizeram parte da história do festival, que acontece em setembro.

A grande atração do “Sul em Dança pela Vida” será a coreografia de abertura “O Abraço”, obra repleta de simbolismo, especialmente criada para celebrar as duas décadas do festival. A coreografia terá como inspiração a técnica centenária japonesa kintsugi, que transforma objetos quebrados em peças de cerâmica restauradas, conferindo-lhes um valor maior após o reparo.

Criada por Eduardo Menezes, com direção de Margit Kolling, “O Abraço” reafirma a beleza desta arte, celebrando cada intérprete como um indivíduo fundamental para a construção dessa grande celebração que é o Sul em Dança.

“Vamos trazer a analogia da arte do kintsugi no abraço, nas conexões em cena e na junção desta grande miscelânea de pedaços que somos na busca de sermos um só. De sermos transformados durante nossa caminhada. O meu abraço não faz sentido sem o seu. Juntos, ganhamos significado”, conta Margit Kolling, diretora do Sul em Dança.

O evento contará com apresentações de convidados, promovendo a integração e a visibilidade de talentosos bailarinos e grupos do estado, que passaram pelo Sul em Dança nesses 20 anos.

Toda a renda da bilheteria será destinada ao Banco de Alimentos de Porto Alegre, que estará presente recebendo alimentos e expondo o seu trabalho de combate à fome no Rio Grande do Sul. A ação solidária pretende favorecer as 300 entidades beneficiadas pela entidade. O objetivo é alcançar 20 toneladas de alimentos, o equivalente a 60 mil pratos de comida, que devem ajudar milhares de pessoas.

“Esse é um momento muito emocionante para todas as pessoas que já passaram pelo festival, e ajudaram a transformá-lo no maior evento de dança no Rio Grande do Sul. É o momento de celebrar a dança e a vida, através da união de várias pessoas e grupos por uma causa”, complementa Margit.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. O “Sul em Dança pela Vida” conta com a direção de Margit Kolling, produção da ARTE&IDEIAS e apoio cultural do Sesi Arte e Cultura.

