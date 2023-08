Acontece Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre promove palestra sobre atual cenário econômico Rede Pampa

15 de agosto de 2023

Rede Pampa e CDL-POA são parcerias no fomento ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Foto: O Sul Foto: O Sul

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA) promoveu nesta terça-feira, 15 de agosto, uma palestra na Rede Pampa com a presença do presidente Alexandre Gadret sobre o cenário econômico nacional e regional no segundo semestre de 2023. O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, conduziu a apresentação das projeções e análises feitas pela CDL-POA.

Frank iniciou a palestra atualizando os colaboradores da Rede Pampa sobre os principais indicadores econômicos do país, esclarecendo como cada indicador influencia na economia geral e em cada setor. A fala seguiu com uma análise do primeiro semestre, e então, com conjecturas sobre os próximos cinco meses. “O primeiro semestre teve um balanço mais positivo devido aos bons resultados do agronegócio. Nós entendemos que vai haver uma desaceleração ao longo do segundo semestre, mas ela será menor do que a projetada no começo do ano”, apontou.

O economista-chefe da CDL-POA também compartilhou as projeções para 2024 com a equipe da Rede Pampa. “Com o movimento de retomada econômica mundial e a diminuição da inflação e queda de juros no Brasil, o cenário deve ser um pouco melhor”, explicou. Frank ainda apresentou análises para setores específicos e respondeu aos questionamentos dos participantes.

A palestra marca a parceria entre a Rede Pampa de Comunicação e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre em prol do desenvolvimento econômico do estado e da capital. Instituída em 1960, a CDL-POA tem como objetivo primeiro desenvolver o varejo gaúcho, promovendo a troca de informações e compartilhando as melhores práticas entre lojistas e empresários. Sua atuação está estabelecida por meio de serviços prestados às empresas associadas, consumidores e entidades parceiras de diferentes segmentos da Capital gaúcha e de diversas regiões do Estado.

