Notícias Abin detectou planos que incluíram sabotagem e explosões em várias regiões do País após ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Agência entregou à CPMI 11 relatórios com nome de financiadores e participantes dos atos de 8 de janeiro. (Foto: Marcello Camargo/Agência Brasil)

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entregou à Comissão Parlamentar Mista (CPMI) dos atos golpistas 11 relatórios de inteligência que detalham inúmeras plano de organização para invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros ataques, inclusive de explosões e sabotagens, em várias regiões do país antes e depois de 8 de janeiro.

O primeiro relatório da Abin indica que 83 pessoas e 13 organizações fretaram 103 ônibus para levar 3.875 pessoas – todas já identificadas, segundo a agência – para Brasília, a maioria das regiões Sul e Sudeste. Um dos financiadores identificados pela Abin é Pedro Luis Kurunczi, empresário da área de engenharia de Londrina (PR), que teria alugado quatro ônibus para Brasília com 153 pessoas. Outro identificado é Marcelo Panho, de Foz do Iguaçu (PR), que fretou dois ônibus com 73 pessoas. Os dois são investigados pela Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal.

Garimpo

Outro relatório indica que máquinas usadas em garimpo ilegal nas terras indígenas Kayapó e Trincheira-Bacajá, no Pará, pertencem a uma rede de empresários que financiaram manifestações contra o resultado da eleição presidencial de outubro. De acordo com a Abin, os empresários Roberto Katsuda e Enric Lauriano têm ligações com garimpo e políticos da região.

O terceiro relatório aponta 272 caminhões que estavam nos comboios para Brasília, a grande maioria registrada em Mato Grosso, Goiás, Bahia e Paraná. Destes, 132 estão registrados em nomes de empresas, o que, conforme a Abin, indica envolvimento de grupos empresariais no financiamento do acampamento no QG do Exército.

Os demais 140 estão em nome de pessoas físicas. mas não pertenciam a caminhoneiros autônomos, são sócias em empresas do setor agropecuário. Somente 18 dos 272 caminhões analisados (6%) têm 18 anos ou mais”, indica o relatório. O documento cita as rotas percorridas até Brasília e os nomes das empresas envolvidas.

Torres de transmissão

A Abin diz que descobriu que os ataques extremistas poderiam mudar de formato após 8 de janeiro. Em vez de manifestações, poderiam ter ocorrido vandalismo, sabotagem e ataques com explosões a sistemas de controle, como, por exemplo, de distribuição de energia, gás e gasolina. Em 10 de janeiro, por exemplo, uma mochila foi encontrada em viaduto de Feira de Santana (BA) com quatro artefatos que poderiam ser explosivos conectados a uma placa eletrônica.

Outro documento apresentado pela Abin à CPMI levantou nove tentativas de sabotagem a torres de linhas de transmissão de “relevância estratégica para a matriz energética nacional” em várias regiões do país. Em 14 de janeiro, por exemplo, foram detectados danos a estruturas das torres das linhas de transmissão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). A queda de uma torre apenas causaria prejuízo ao abastecimento de energia na região.

Em um dos 11 relatórios, a Abin cita um extremista radical, de 24 anos, que defendia resistência civil contra o governo Lula. Ele integra 119 grupos do Telegram que incitavam ações violentas a partir de 8 de janeiro, inclusive com a criação de grupos paramilitares.

Em outro relatório enviado à CPMI dos atos golpistas, a Abin lista 28 pessoas envolvidas com os ataques nas categorias lideranças identificadas, invasores com acesso a arma de fogo, influenciadores, organizadores de caravanas, financiadores e invasores. Três foram presos pela Polícia Federal.

Grupo violento

Outro documento mostra o rastreamento de um grupo extremista violento em Brasília que poderia atuar para tentar impedir a posse de Lula. O alerta surgiu a partir de quatro fatores: militares da reserva integrando o grupo; presença de membros do grupo perto da sede da Polícia Federal durante a diplomação de Lula, quando houve tentativa de invasão da PF; comunicação com um movimento radical que pretendia criar unidades paramilitares no país; um dos líderes ter publicado vídeo, em 22 de dezembro, afirmando: “A partir de então seria iniciada nova fase dos atos de protesto, pois o povo estava inflamado e não iria entregar o país ao crime político organizado”. E se a “salvação” não viesse pelo amor, viria “pela dor”.

Intervenção Militar

A Abin também entregou aos parlamentares um relatório que aponta Movimento Brasil Verde e Amarelo (MBVA) como um dos “principais articuladores” de manifestações defendendo intervenção militar, mesmo antes das eleições de 2022, com apoio ao então presidente e candidato Jair Bolsonaro.

O movimento fez bloqueios rodoviários. Participaram da fundação do grupo em 2018 a Associação Nacional de Defesa dos Agricultores e Produtores da Terra (Andaterra), as Associações de Produtores de Soja e Milho (Aprosojas) de Mato Grosso e Goiás, e a União Democrática Ruralista (UDR). Atualmente, o grupo é coordenado pelas lideranças da Andaterra, Aprosoja Brasil, Aprosojas Mato Grosso, Goiás e Bahia.

As convocações ocorriam pelas redes sociais. O MBVA controla o programa Sucesso no Campo, na TV aberta.

2023-07-22