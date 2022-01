Notas Brasil Abraciclo estima produção de 1,29 milhão de motocicletas neste ano

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A produção de motocicletas deve atingir 1,29 milhão de unidades neste ano, volume 7,9% maior do que a produção de 2021 no Polo Industrial de Manaus (1.195.149 unidades). As vendas devem chegar a 1,23 milhão de motocicletas, com alta de 6,4% em relação a 2021, quando o total negociado ficou em 1.156.074 unidades, segundo a Abraciclo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil