Notas Brasil Dólar fecha estável

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

O dólar fechou estável, cotado a R$ 5,2754, nesta quarta-feira (2), ainda nas mínimas em quatro meses e meio, conforme a moeda norte-americana aprofundou a queda no exterior e o mercado aqui aguardava a decisão de juros do Banco Central, que decidiu elevar a taxa Selic. Com o resultado, a moeda norte-americana tem queda de 0,57% no mês e de 5,37% no ano.

