Porto Alegre Abrigo da EPTC mantém disponíveis para adoção três cavalos resgatados durante as enchentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equinos permanecem em abrigo da EPTC na Zona Sul da Capital. (Foto: Gustavo Roth/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dos oito animais resgatados durante as enchentes de maio em Porto Alegre, três permanecem disponíveis para adoção no abrigo de equinos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), localizado na Zona Sul da cidade. Outros três animais da espécie nessa situação foram adotados e dois devolvidos aos tutores.

O abrigo conta no momento com um total de 19 cavalos, incluindo seis ainda em processo de recuperação e 16 à espera de que alguém os reclame. A manifestação deve ser encaminhada em até 15 dias desde o recolhimento: após esse prazo, o animal se torna apto a receber um novo dono.

Supervisionada pela prefeitura e Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a adoção se dá na modalidade de fiel depositário. O interessado precisa comprovar, dentre outros requisitos, que possui local em condições adequadas para o bem-estar do equino, que não poderá ser submetido a trabalho (puxar carroça, charrete ou arado, por exemplo) e práticas esportivas (saltos, corridas etc.).

A EPTC resgatou quase 350 cavalos das ruas da capital gaúcha no ano passado. Desses, 195 estavam desgarrados e 195 em condições que justificavam seu recolhimento. O total de adoções chegou a 97 no período, em um processo que também prevê o acompanhamento por meio de vistorias regulares nos novos endereços dos equinos.

Procedimento

– Os animais podem ser visitados pelos candidatos a novos tutores. Em caso de interesse, é obrigatório o preenchimento de um formulário específico, disponível no site prefeitura.poa.br (página “Carta de Servicos”) e com posterior envio dos dados pelo e-mail adote@eptc.prefpoa.com.br.

– Já o tutor de cavalo ainda mantido no abrigo municipal deve entrar em contato com a EPTC pelo telefone (51) 98131-1846, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Exige-se o envio de uma foto do equino ou, se não houver imagem, ao menos uma descrição detalhada de características como pelagem, manchas e outros sinais particulares.

– Qualquer cidadão também pode denunciar situação de maus-tratos ou abandono de animal (de qualquer espécie), por meio das plataformas da Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1) ou então pelo telefone 118. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados. Se o fato for comprovado, o animal é recolhido para abrigo, onde recebe alimentação adequada, medicação e microchipagem.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/abrigo-da-eptc-mantem-disponiveis-para-adocao-tres-cavalos-resgatados-durante-as-enchentes-em-porto-alegre/

Abrigo da EPTC mantém disponíveis para adoção três cavalos resgatados durante as enchentes em Porto Alegre

2024-07-24