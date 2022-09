Inter Abrigo de animais da prefeitura de Porto Alegre recebe doações do Inter

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Os donativos – caminhas, coleiras, remédios e roupinhas – são de torcedores colorados e do próprio Inter. Foto: Pedro Piegas/PMPA Os donativos – caminhas, coleiras, remédios e roupinhas – são de torcedores colorados e do próprio Inter. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O Inter entregou nesta semana as doações recebidas nos quatro pontos de coleta no Estádio Beira-Rio em benefício da Unidade de Saúde Animal Vitória (Usav) e dos animais de tutores em situação de rua ou em vulnerabilidade social. No abrigo municipal, vivem 102 cães e 43 gatos, resgatados por abandono ou maus-tratos, que aguardam por adoção responsável.

Os donativos – caminhas, coleiras, remédios e roupinhas – são de torcedores colorados e do próprio Inter que aderiu à campanha É Inverno! Eu também sinto frio, promovida pelo Gabinete da Causa Animal. A secretária Catiane Mainardi recebeu o material das mãos do Saci, mascote do clube, e agradeceu as doações. “Elas representam um gesto de carinho e cuidado da torcida com os bichinhos da nossa cidade”, destaca.

O vice-presidente de Relacionamento Social do Inter, Cauê Vieira, diz que cada vez mais os animais de estimação têm espaço na vida das pessoas. “Nas casas coloradas, todo mundo é torcedor fanático e isso inclui os pets. Por isso, o Clube do Povo sempre foi parceiro de entidades de proteção aos animais, incentivando a adoção de cães e gatos que precisam de um lar e onde possam viver com os seus tutores a mesma paixão pelo Internacional”, afirma.

Durante a entrega, alguns dos cães disponíveis para adoção na Usav foram vestidos com a camiseta e com o boné do Internacional. É o caso da Flor, uma fêmea pitbull inteligente, de apenas um ano, e Flash e Riguetto, que estavam abandonados nas ruas e foram acolhidos no abrigo.

Os animais do abrigo são castrados, microchipados, vacinados e vermifugados. Para adotar um cão ou um gato, os interessados precisam ser maiores de 18 anos, apresentar RG e realizar uma entrevista no local com a veterinária da unidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A recomendação é levar uma guia.

A Unidade de Saúde Animal Victoria (Usav) fica na Estrada Berico José Bernardes, 3489, em Viamão.

