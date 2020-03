Saúde Abril Marrom: campanha visa prevenir população sobre cegueira

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

A catarata é uma doença que afeta principalmente os idosos e tem como característica causar o embaçamento progressivo da visão. (Foto: Reprodução da internet)

No mês de abril comemora-se o “Abril Marrom”, uma campanha com o objetivo de orientar a população sobre a prevenção da cegueira. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, existem cerca de 1.2 milhões de brasileiros cegos. No entanto, aproximadamente 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados, pois resultam de causas previsíveis ou tratáveis.

De acordo com o oftalmologista Hilton Medeiros, as principais causas de cegueira são o glaucoma, catarata, diabetes e a degeneração macular relacionada à idade. “Infelizmente, boa parte da população não tem o hábito de fazer check-up preventivo no oftalmologista e costuma procurar um especialista para tratar destas doenças quando já se encontra em estágio avançado ou de difícil regressão”, comenta o médico.

A catarata é a doença que mais causa cegueira no mundo, porém ela é tratável cirurgicamente e pode recuperar a visão em qualquer estágio, mesmo se a pessoa já tiver ficado cega. Já o glaucoma, segunda maior causa de cegueira no mundo, é um dos distúrbios mais traiçoeiros da oftalmologia por afetar a visão lentamente e raramente apresentar sintomas. “Às vezes o paciente só percebe a perda de visão quando mais de 90% das fibras já estão comprometidas. É uma doença que evolui muito rapidamente e pode causar cegueira irreversível”, afirma Medeiros.

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma doença degenerativa da retina que provoca uma perda progressiva da visão central nas pessoas acima de 50 anos. O diabetes, por sua vez, causa alterações oftalmológicas em 40% dos portadores da doença e a retinopatia é uma das principais ameaças à visão dessas pessoas.

A doença afeta o sistema circulatório da retina, onde há células receptoras responsáveis por perceber a luz e por enviar imagens ao cérebro. Os danos a esses vasos provocam vazamento de fluido ou sangue, causando fibrose e desorganizando a retina. Com isso, o paciente enxergará imagens distorcidas ou borradas, podendo perder totalmente a visão.

Cegueira em crianças

De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, cerca de 60% das causas de cegueira ou de grave sequela visual infantil podem ser prevenidas ou tratadas quando detectadas precocemente. As doenças mais comuns em crianças são: catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, retinoblastoma.

O Teste do Olhinho é um instrumento eficaz para detectar doenças quando a criança nasce. “O teste do olhinho detecta qualquer patologia que cause obstrução no eixo visual como catarata e glaucoma congênito, além de doenças que causam opacidade de meios, como opacidades congênitas de córnea, tumores intraoculares grandes, inflamações intraoculares importantes ou hemorragias intravítreas”, explica o oftalmologista.

