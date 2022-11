Rio Grande do Sul Associação Cultural Atena, de Frederico Westphalen, é contemplada em edital da Secretaria de Cultura do Estado para a realização do 10º Festival Atena

Dança, música, circo e teatro serão celebrados em 2023 pelo tradicional Festival

A Associação Cultural Atena – ACA, de Frederico Westphalen, foi contemplada no Edital de Concurso FAC das Artes de Espetáculo da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Com isso, a entidade realizará o 10º Festival Atena, em uma edição com 10 dias de intensa programação cultural na cidade.

O evento prestigiará e premiará as expressões artísticas de dança, música, circo e teatro. O Edital teve como objetivo selecionar projetos culturais que desenvolvam a produção artística, estimulando a criação autoral e promovendo experiências que aproximem os artistas e o público e impulsionem a economia criativa. A ACA somou 92,5 pontos nas exigências do projeto cultural, ficando classificado em 2º lugar na região F9 do estado.

A Associação Cultural Atena (ACA) é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o desenvolvimento humano através da formação cultural, integração social e filosofia ativa. A entidade é orientada por ideais de fraternidade, tolerância e conhecimento.

O Festival Atena, por sua vez, congrega todos esses pilares, sendo o movimento cultural mais expressivo das diversas manifestações artísticas que a entidade realiza. É um evento aberto ao público de todas as idades e classes sociais, possibilitando que sejam apreciadas as obras e performances locais e regionais de forma direta e integrada.

O presidente da Associação, Gian Panosso, destaca a consolidação do evento: “Poder confirmar a realização do 10º Festival Atena para o próximo ano é uma imensa satisfação para todos os voluntários, associados e colaboradores da Associação Cultural Atena, a ACA! Ainda mais, é motivo de verdadeira comemoração poder consolidar este evento após uma década de crescimento e dedicação à integração das artes em suas mais diversas expressões, abrindo sempre as portas aos artistas e protagonistas culturais da região norte do estado e demais regiões do país.”, ressalta.

“A comemoração torna-se ainda maior pelo fato desta edição ter sido contemplada no edital de financiamento ProCultura RS, Lei de Fundo, Secretaria de Cultura – Governo do Estado do RS, cujos recursos com certeza irão impulsionar de forma muito significativa a economia criativa de nossa região.”

A 10ª edição

Esta edição comemorativa está sendo organizada pela ACA sob coordenação geral do projeto de Giancarlo Cerutti Panosso, tendo um time formado pelos seguintes participantes: Eloísa Sampaio – Produção Executiva, Agneya Ferraz – Coordenação de Produção, Débora Cerutti Viegas – Coordenação de Comunicação, Ilíria François Wahlbrink – Coordenação Pedagógica das Oficinas e Seminário e Samia Younes Prá – Coordenação de Voluntariado e Campanha Solidária. Ao longo dos próximos meses serão divulgadas mais informações a respeito da programação e inscrições deste grande evento.

