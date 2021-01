O açaí é um verdadeiro arsenal de nutrientes, como vitaminas (A, E, D, K, B1, B2, C), minerais (cálcio, magnésio, potássio, ferro), aminoácidos, antioxidantes e óleos essenciais. Cada 100 gramas de açaí puro contém 58 calorias.

“É rico em polifenois que agem diretamente na saúde dos vasos sanguíneos e detonam os radicais livres, aqueles responsáveis pelo envelhecimento e dano à pele. Além disso, o açaí é ótima fonte de ácidos graxos essenciais, como ômega-9 e betasitosterol, o que contribui para baixar o colesterol. Esta superfruta ainda é fonte de fibra, e para uma boa saúde o intestino precisa funcionar bem”, conta a nutróloga Tamara Mazaracki.

O que é açaí?

O açaí é uma iguaria brasileira com origem no Norte do País. “Fruto de uma palmeira, possui densidade calórica importante. Sua cor roxa é responsável por trazer uma gama de nutrientes importantes ao organismo”, comenta Cyntia Maureen, nutricionista.

A nutricionista funcional Michelle Mendes destaca ainda que o açaí é fruto do açaizeiro, uma palmeira que tem como nome científico Euterpe Oleracea. “A fruta se tornou popular nas formas de sucos, polpas, sorvetes, cremes e as famosas tigelas”, completa ela.