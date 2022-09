Porto Alegre Acampamento Farroupilha 2022 de Porto Alegre terá mais de 70 atrações culturais gratuitas

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Nesta edição, em especial, contará com mais de 70 atrações culturais gratuitas entre os dias 7 e 20 de setembro Foto: Maria Ana Krack/PMPA Nesta edição, em especial, contará com mais de 70 atrações culturais gratuitas entre os dias 7 e 20 de setembro. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No ano em que comemora 40 anos de história, o Acampamento Farroupilha retorna ao Parque Harmonia em Porto Alegre após dois anos de pandemia. Nesta edição, em especial, contará com mais de 70 atrações culturais gratuitas entre os dias 7 e 20 de setembro. A cerimônia de abertura oficial será no dia 7, a partir das 18h30, com a chegada da chama crioula.

Dividida em duas partes, contempla a Programação Cultural dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre 2022, que ocorrem no palco central com mais de 40 shows regionalistas, apresentações de grupos de dança, concursos de trova, entre outros. Esse projeto recebe Financiamento Pró-Cultura RS.

Já a segunda, o Festival Multicultural Quatro Tentos de Uma Raça, que se divide entre o Piquete dos 250 anos de Porto Alegre e o palco paralelo, contará com mais de 30 atrações. Entre elas, músicos instrumentistas, trovadores, apresentação de chula, grupos de dança e espetáculo cênico. O projeto recebe incentivo através da Lei Rouanet através da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

O evento é realizado pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a GAM3 Parks.

