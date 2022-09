Porto Alegre Ação combate conserto irregular de veículos em frente a lojas no bairro Azenha, em Porto Alegre

1 de setembro de 2022

No local, mecânicos irregulares foram flagrados se passando por funcionários que atuam em estabelecimentos automotivos credenciados na região Foto: PMPA/Divulgação No local, mecânicos irregulares foram flagrados se passando por funcionários que atuam em estabelecimentos automotivos credenciados na região Foto: PMPA/Divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança coordenou uma nova força-tarefa nesta quinta-feira (01), de combate ao conserto clandestino e troca de peças automotivas em via pública em Porto Alegre.

Após mapear a área, a ofensiva realizou uma série de ações na rua Professor Freitas e Castro, no bairro Azenha. No local, mecânicos irregulares foram flagrados se passando por funcionários que atuam em estabelecimentos automotivos credenciados na região. Na prática, os suspeitos abordavam os condutores de veículos oferecendo serviços com valores aquém do mercado.

“Além de ocupar irregularmente as calçadas da região, estes falsos mecânicos utilizavam o espaço como se fosse uma ‘oficina a céu aberto’, discorrendo em uma série de infrações. De forma integrada, a prefeitura com apoio da Polícia Civil combateu este crime amparando também os estabelecimentos que atuam legalmente no espaço”, afirmou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Mais de 20 agentes integraram a força-tarefa. Além da Guarda Municipal, também estiveram presentes policiais da 10ª Delegacia de Polícia, fiscais municipais e agentes de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação.

Os suspeitos foram identificados e tiveram materiais e ferramentas apreendidos. Dois deles já haviam sido presos em 2017 por intimidar e extorquir motoristas que procuravam pelo serviço na região. Peças de carros sem procedência também foram recolhidas.

Além disso, vinte veículos passaram por vistoria, sendo que seis deles foram autuados e quatro guinchados por estarem estacionados em local proibido. Os automóveis pertencem aos mecânicos ilegais. Os veículos foram encaminhados para o depósito do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul.

“Com esta ação integrada evitamos a ocupação irregular do passeio público e ainda reforçarmos a segurança aos estabelecimentos automotivos que atuam legalmente na região”, ressaltou a diretora da Diretoria-Geral de Fiscalização, Lorecinda Abrão.

Em maio, a Secretaria Municipal de Segurança já havia realizado uma ação semelhante na região. Segundo artigo 179 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido fazer reparo em via pública, exceto nos casos de impedimento absoluto da remoção do veículo e em que o carro esteja devidamente sinalizado.

