Atacante Biel retorna ao Grêmio contra o Vila Nova; veja a lista de relacionados

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Atacante está recuperado das dores na coxa direita e vai para a partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico do Grêmio Roger Machado terá a volta do seu jogador de confiança Biel contra o Vila Nova (GO), às 21h30min desta sexta-feira (02), pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O atacante não jogou a última partida contra o Criciúma (SC) por sentir dores na coxa direita.

O treinador gremista comandou na manhã desta quinta-feira (01) o último treino antes de receber o time goiano, na Arena, em Porto Alegre. O Tricolor já havia divulgado as lesões de Nicolas, com lesão muscular grau 1 na panturrilha esquerda, e de Janderson, que fraturou duas vértebras por seis a oito semanas.

Sem Nicolas, lateral-esquerdo titular, Diogo Barbosa ganhará sequência no time e, até por isso, Roger chamou o jovem Thiago Rosa para o completar a lista de relacionados para a partida. Mesmo com a volta de Biel, mas sem Janderson, o atacante Émerson segue na lista e vai para o banco de reservas.

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Brenno e Gabriel Grando

Laterais: Edilson, Diogo Barbosa, Rodrigo Ferreira e Thiago Rosa

Zagueiros: Geromel, Bruno Alves, Gustavo Martins e Natã

Volantes: Villasanti, Lucas Leiva, Bitello, Jhonata Varela, Thiago Santos e Lucas Silva

Meias: Biel, Campaz, Thaciano e Gabriel Silva

Atacantes: Diego Souza, Elkeson, Guilherme e Émerson

