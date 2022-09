Inter Inter tem histórico negativo jogando em São Paulo contra o Corinthians

1 de setembro de 2022

Inter conta com a boa fase do time para quebrar o retrospecto negativo

Para entrar no G-4 do Brasileirão na próxima rodada, o Inter precisará quebrar um tabu de mais de uma década diante do Corinthians (SP). O Colorado nunca venceu na Neo Química Arena e não derrota os paulistas fora de casa desde 2009, quando Nilmar marcou um gol que ficou marcado pela torcida do Inter.

Nos últimos 13 jogos disputados em São Paulo, são cinco empates e oito derrotas do Inter. Sete desses duelos, desde 2014, aconteceram na Arena do Corinthians.

Os resultados da rodada podem colocar o Inter na vice-liderança do Brasileirão. Para isso acontecer, o Colorado precisará vencer o Corinthians e torcer contra Flamengo (RJ), que enfrenta o Ceará (CE), no Maracanã, e Fluminense (RJ), que pega o Athletico-PR fora de casa.

A partida do Inter contra o Corinthians ocorre no próximo domingo (04), às 16h.

