Rio Grande do Sul Motorista de caminhão é flagrado dirigindo há mais de 40 horas sem dormir no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O veículo foi abordado em Osório, no Litoral Norte gaúcho Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) autuou, na manhã desta quinta-feira (01), um motorista que dirigia um caminhão por mais de 2.500 km sem dormir. O veículo foi abordado em Osório, no Litoral Norte gaúcho, e ficou retido até que o condutor fizesse o descanso exigido por lei.

Os policiais realizavam fiscalização na BR-101 quando abordaram um caminhão carregado de mamão que era conduzido por um homem de 32 anos. Ao verificarem os discos do tacógrafo, descobriram que o motorista havia iniciado a viagem na Bahia no dia 30 e, desde então, fez apenas pequenas paradas, que segundo ele foram para fazer as refeições. Ainda encontraram registros do veículo transitando em velocidades altas, chegando até a 120 km/h.

O condutor informou que a última vez que dormiu foi antes de carregar o veículo. Nas consultas, os policiais verificaram que em 2020 ele foi autuado pelo mesmo motivo.

Segundo a lei do descanso do motorista profissional (Lei 13.103 de 2015), o

motorista de caminhão deve descansar pelo menos 11h a cada 24h de direção, sendo pelo menos 8h de forma ininterrupta. O descumprimento dessa regra aumento o risco de acidentes causados pelo sono e por falta de atenção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul