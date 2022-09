Polícia Contrabandista é preso com mais de meia tonelada de agrotóxicos em Cruz Alta, no Noroeste do RS

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O motorista, de 18 anos, não tinha ocorrências policiais e nem habilitação para dirigir Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quinta-feira (01), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um contrabandista com um carro carregado de agrotóxicos de uso proibido no Brasil.

Os policiais realizavam uma operação de combate ao crime quando abordaram uma Fiat/Strada emplacada em Palmeira das Missões/RS. O motorista, de 18 anos, não tinha ocorrências policiais e nem habilitação para dirigir.

O veículo estava carregado com 600 quilos de agrotóxicos do tipo “Paraquat”, produto de uso proibido no Brasil. O contrabandista foi conduzido preso para a polícia judiciária em Cruz Alta, no Noroeste do Estado, junto com o carro e a carga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia