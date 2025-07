Rio Grande do Sul Acampamento Farroupilha de Esteio será de 19 a 27 de setembro

Além dos shows e bailes, a festa contará com concursos gastronômicos, campeonatos esportivos, apresentações artísticas e uma mostra cultural.

A edição de 2025 do Acampamento Farroupilha de Esteio já tem data marcada: será entre os dias 19 e 27 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A mudança no período — tradicionalmente mais próximo do início do mês — ocorre por conta da 48ª Expointer, que será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro e interfere na montagem da estrutura necessária para o evento tradicionalista.

Mesmo com a alteração no calendário, a programação segue robusta. Artistas reconhecidos da música gaúcha, como Luiz Marenco, Joca Martins, César Oliveira & Rogério Melo, Quarteto Coração de Potro, Os Serranos, Chiquito & Grupo Bordoneio e Grupo Carqueja estão confirmados. Uma das atrações será internacional: a cantora e compositora uruguaia Catherine Vergnes, que mistura elementos da música folclórica com influências modernas.

Além dos shows e bailes, a festa contará com concursos gastronômicos, campeonatos esportivos, apresentações artísticas e uma mostra cultural. A programação completa será divulgada nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL), responsável pela organização do evento.

A expectativa dos organizadores é de que o novo período favoreça um aumento no público, já que outros eventos da região devem estar encerrados até o início da programação em Esteio. A entrada e o estacionamento seguirão gratuitos.

Neste ano, estão previstas 103 áreas destinadas a piquetes no Acampamento Farroupilha, que ficarão distribuídas nos pavilhões Internacional, do Artesanato e em parte do Pavilhão da Agricultura Familiar — onde também estarão o palco principal e a praça de alimentação. As inscrições para os piquetes interessados serão abertas no dia 24 de julho, quando também será publicado o regulamento oficial do evento.

Apesar da mudança na data do Acampamento, a Semana Farroupilha de Esteio será mantida e começará em 13 de setembro, com a chegada da Chama Crioula ao CTG Chama Nativa, no bairro Jardim Planalto. Em seguida, a centelha será levada ao CTG Independência Gaúcha, no bairro Novo Esteio, onde ocorrerá um baile com o Grupo Sina Fandangueira.

No dia 14, outro baile será realizado, desta vez com o Grupo Karaguattá. Já no dia 19, o Fogo Simbólico será levado ao Parque Assis Brasil, e a extinção da chama acontecerá no dia 20, como manda a tradição. Os horários detalhados das atividades ainda serão definidos entre a SMCEL e os CTGs participantes.

