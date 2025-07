Rio Grande do Sul Fórum Nacional de Educação Energética e Mudanças Climáticas RS

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

A educação energética é o caminho para um Rio Grande do Sul mais saudável. Foto: Reprodução A educação energética é o caminho para um Rio Grande do Sul mais saudável. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No dia 28 de agosto de 2025, a Uniritter Campus Zona Sul, em Porto Alegre, será palco do Fórum Nacional de Educação Energética e Mudanças Climáticas, organizado pela Trinocast CNM. Este evento, voltado para todo o Rio Grande do Sul, convida prefeitos de todas as regiões do estado, deputados, secretários de meio ambiente e empresários a unirem forças por um futuro sustentável, começando pela educação energética.

Prefeitos de todo o Rio Grande do Sul, deputados e secretários de meio ambiente têm a oportunidade de liderar o estado rumo à sustentabilidade. Diante de desafios como secas, enchentes e impactos na saúde, é hora de criar políticas que promovam energias limpas e programas educacionais para todas as comunidades. O Fórum busca inspirar esses líderes a investirem em fontes renováveis e mostrarem o potencial do RS na transição para zero carbono. Empresários também são peça-chave, trazendo inovação e investindo em tecnologias sustentáveis.

A educação energética é o caminho para um Rio Grande do Sul mais saudável. Ensinar comunidades a usar energia de forma consciente e apoiar tecnologias limpas pode mudar realidades em todas as regiões. O Fórum, com apoio da Trinocast CNM, contará com uma comissão científica multidisciplinar, presidida pelo Dr. Alexandre Tavares, doutor em transição energética e especialista em gestão da informação. A comissão inclui o renomado climatologista Dr. Carlos Nobre, conhecido por seus estudos sobre a Amazônia e falas na COP29, além de especialistas da área médica, que apresentarão pesquisas sobre os efeitos do aquecimento global e do excesso de CO2, como o aumento de doenças respiratórias e vetoriais.

A comissão científica multidisciplinar, sob a liderança do Dr. Alexandre Tavares, reúne experts em sustentabilidade e transição energética que compartilharão insights sobre ecossistemas, e médicos que abordarão os impactos do clima na saúde pública. Eles oferecerão estratégias práticas para reduzir gases de efeito estufa, apoiando prefeitos, deputados, secretários e empresários a implementarem mudanças em suas regiões.

O Fórum acontece na Uniritter Campus Zona Sul, em Porto Alegre, no dia 28 de agosto de 2025, a partir das 9h.

