Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

A nova Soberana do Turismo do RS é Vitória Eduarda Grando Foto: Divulgação A nova Soberana do Turismo do RS é Vitória Eduarda Grando. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A final do concurso Soberana do Turismo do RS 2025 foi realizada no dia 12 deste mês no Shopping Bellas Guaporé, em Guaporé, reunindo representantes de 16 das 27 regiões turísticas do Estado.

Antes da decisão dos jurados, durante três dias, as candidatas visitaram locais turísticos, empresas e vinícolas da cidade e também o Cristo Protetor de Encantado.

A nova Soberana do Turismo do RS é Vitória Eduarda Grando, da Região Uva e Vinho. A 1ª Princesa é Jennifer Lopes, da Região Litoral Norte, e a 2ª Princesa é Eduarda Dahm, da Região Vale do Taquari.

Para o colunista social Lucca Rossi, um dos organizadores do evento, o desafio de fazer um concurso dessa magnitude é um trabalho prazeroso. “Quem trabalha se divertindo faz a coisa acontecer. Trabalhar com um setor tão pujante dá um brilho de pertencimento, tu te apaixonas pelas pessoas, pelos locais e, sobretudo, o poder que tu tens de poder disseminar o que tu tens de melhor pelo lugar que tu mora. O concurso promove isso. É uma coisa tão legal quando tu podes pegar meninas… 90% de quem está aqui pensa que é um concurso de beleza, não é só um concurso de beleza, é mais que isso, tu poder usar o poder de fala de uma jovem que tem a internet a seu alcance para mostrar quanto o turismo da tua região é importante. Penso que é um dos meios mais fortes para o desenvolvimento econômico de uma cidade, região, de um Estado e de um país. Tudo o que acontece envolve o turismo, tu não vais para a Europa porque acha a Torre Eiffel bonita, vai por que o turismo é fomentado”, declarou.

Para Marcia Pez, secretária de Turismo de Guaporé, fazer o evento no município foi uma maneira de mostrar a parte histórica e cultural da cidade.

Para a diretora de Turismo do RS, Claudia Mara, a importância de ter uma Soberana do Turismo é a representação do setor em diversos eventos e também do público feminino.

A Corte do Soberana do Turismo do RS estará presente no Festuris em Gramado, que neste ano ocorrerá de 6 a 9 de novembro.

