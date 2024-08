Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre de 2024 tem lançamento oficial nesta segunda

Evento será realizado de 7 a 22 de setembro no Parque da Harmonia. (Foto: Édson Luís Schaeffer/Arquivo-Divulgação)

Maior festa do tradicionalismo gaúcho, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre (7 a 22 de setembro) terá sua edição de 2024 lançada oficialmente nesta segunda-feira (5). A cerimônia está marcada para as 11h na churrascaria no Parque da Harmonia – rua Otávio Francisco Caruso da Rocha nº 295 (Centro Histórico/Praia de Belas).

A realização é da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCec), em parceria com empresa Gam3, concessionária do parque. Com foco no aspecto social (devido às enchentes de maio) e homenagens ao poeta e declamador Jayme Caetano Braun, o acampamento tem como patrona a tradicionalista Vera Menna Barreto. Já a presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas é Liliana Cardoso.

Na solenidade desta segunda, serão detalhadas as mais de 100 atrações, incluindo bailes, shows e apresentações de diferentes modalidades, além do tradicional acendimento da Chama Crioula. O local receberá 185 piquetes, número que superou as expectativas em meio a um ano complicado.

A montagem dessas estruturas, cada qual comparável a uma espécie de pequeno CTG (Centro de Tradições Gaúchas) terá como período 17 de agosto a 4 de setembro. Todos estarão engajados a uma campanha para arrecadação de donativos às vítimas da maior catástrofe já ocorrida no Rio Grande do Sul – e que atingiu diretamente o próprio Parque da Harmonia.

Moeda ecológica

Durante o Acampamento Farroupilha, será possível trocar materiais recicláveis (tais como papel e plástico) poderá trocar os descartes por cédulas promocionais que valerão como moeda de troca nos estabelecimentos comerciais credenciados dentro do parque. São os “ecopilas”.

A iniciativa já foi realizada com sucesso pela Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Pareci Novo, na região do Vale do Caí, e tem por objetivo estimular a sustentabilidade ambiental e a conscientização sobre o tema. Cada nota é estampada pela figura de uma personalidade do tradicionalismo, tal como Paixão Côrtes (1927-2018) e Nico Fagundes (1934-2015).

Origens do evento

O conceito do Acampamento Farroupilha foi criado junto com o próprio Parque Harmonia, em 1981. Até 1983 não havia exatamente um acampamento, e sim grupos de amigos ou piquetes que ficavam na área, então conhecida como “Fazendinha da Harmonia”. O piquete Chimango, da família Carrão, é considerado o pioneiro.

A turma cavalgava até o parque um ou dois dias antes do Desfile de 20 de setembro, fazendo do local uma pousada ou ponto de concentração. Os mais antigos frequentadores do espaço também faziam suas “gauchadas”, bebendo e tocando gaita-ponto e violão, sobretudo nos finais de semana.

Em 1984, a “Fazendinha” passou a ser administrada pela antiga Epatur (empresa pública municipal responsável pelo turismo de Porto Alegre). O galpão que existia na época foi alugado à churrascaria Galpão Crioulo – destruído por um incêndio em outubro de 1986, mas que foi reconstruído com as mesmas características.

O Parque Harmonia sediou em março de 1987 o 1º Acampamento Farroupilha, reunindo diversos Centros de Tradições Gaúchas (CTG) e entidades similares, embora menores ou de abrangência mais localizada: os Piquetes, que fazem parte do evento até hoje.

